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Общество18 июля 2022 5:40

Пятидесятилетнюю шкуру крокодила привезли в Иркутскую зоогалерею

Животное было больше четырех метров
Татьяна КОЛЯДИНА
Пятидесятилетнюю шкуру крокодила привезли Иркутскую зоогалерею

Пятидесятилетнюю шкуру крокодила привезли Иркутскую зоогалерею

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Увидеть живого крокодила может каждый. Ведь он есть практически в любом крупном зоопарке, либо можно лицезреть его, когда приезжают с экспозицией из другого города. А вот посмотреть шкуру зубастого – вот это диковинка! И в Иркутск как раз такую и привезли. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской зоогалереи.

- Длина этого шедевра, приехавшего когда-то давно из Африки, более четырех метров, - поведали в зоопарке. – Этому изделию сейчас больше 50 лет. К сожалению, нильские крокодилы такого размера встречаются все реже.

По словам сотрудников зоогалереи, новый экспонат сначала приведут в порядок, а после найдут ему походящее место. В данный момент проводятся переговоры с Музеем природы, чтобы показать горожанам шкуру в новой выставке африканских редкостей.

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