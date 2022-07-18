Пятидесятилетнюю шкуру крокодила привезли в Иркутскую зоогалерею

Пятидесятилетнюю шкуру крокодила привезли Иркутскую зоогалерею Фото: Алексей БУЛАТОВ

Увидеть живого крокодила может каждый. Ведь он есть практически в любом крупном зоопарке, либо можно лицезреть его, когда приезжают с экспозицией из другого города. А вот посмотреть шкуру зубастого – вот это диковинка! И в Иркутск как раз такую и привезли. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской зоогалереи.

- Длина этого шедевра, приехавшего когда-то давно из Африки, более четырех метров, - поведали в зоопарке. – Этому изделию сейчас больше 50 лет. К сожалению, нильские крокодилы такого размера встречаются все реже.

По словам сотрудников зоогалереи, новый экспонат сначала приведут в порядок, а после найдут ему походящее место. В данный момент проводятся переговоры с Музеем природы, чтобы показать горожанам шкуру в новой выставке африканских редкостей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спектакль, посвященный 90-летию Евгения Евтушенко, пройдет в Иркутске.(подробности)

Один пожар в лесу действует в Иркутской области утром 18 июля.(подробности)