600 тысяч рублей взыскали судебные приставы с лесозаготовительной фирмы из Чунского района Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные приставы из Чунского района взыскали с фирмы, занимающейся лесозаготовкой и переработкой древесины, 600 тысяч рублей. Она нарушила закон о воспроизводстве лесов и лесоразведовании. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

- Организация была обязана выполнить лесовосстановление на площади более 40 га на территории Чунского участкового лесничества согласно условиям договора аренды лесных участков, - отметили в ведомстве. - Но допустила грубые нарушения при лесовосстановлении.

То есть сотрудники фирмы высадили на 76 % деревьев меньше, чем было завялено. Всего было посажено 1084 штуки. Кроме того, не соблюдена технология создания лесных культур путем посева семян сосны обыкновенной — расстояние между центрами полос составило 18 метров вместо четырех.

Таким образом, у руководителя компании потребовали исполнить долговые обязательства за пять дней. Но этого не произошло. Поэтому было решено взыскать деньги. Только после этого глава лесозаготовительной компании все выплатил.

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