Иркутянка по просьбе мошенников взяла кредит, но вовремя остановилась и не перевела деньги Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутске полицейские помогли предотвратить отправку денег мошенникам. 27-летняя девушка обратилась в отдел перед тем, как перечислить средства злоумышленникам. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- С утра иркутянке поступило несколько звонков от неизвестных, - рассказали в ведомстве. - Первый звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя. После этого с ней связался якобы сотрудник ОВД и уверил, что к преступной схеме причастен один из работников финансовой организации.

Лжеполицейский попросил помочь найти преступника - оформить кредит и перечислить деньги на безопасные счета. Примечательно, что якобы сотрудник полиции постоянно торопил девушку, просил не прерывать разговор и говорил, что как только она положит трубку, деньги спишут.

После девушка все же оформила кредит на 270 тысяч рублей, а после сняла средства. Но вовремя остановилась и позвонила в полицию.

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