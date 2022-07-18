Проверка системы оповещения пройдет в Иркутске. Фото: Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

20 июля в рамках проведения проверки, готовности автоматизированной системы оповещения Иркутска с 10.40 до 11.50 часов по местному времени будут включены сирены. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Также с 10.40 до 10.43 по радио и телевидению Иркутской области будет передана информация гражданской обороны. – уточняют в пресс-службе.

Пятого октября пройдет еще одна проверка повторно, в то же время.

Кроме того, сирену также включают и в других городах Иркутской области.

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