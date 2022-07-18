Пассажир самолета во время рейса Новосибирск-Иркутск украл у стюардессы телефон Фото: Иван ВИСЛОВ

В транспортную полицию поступило заявление от бортпроводника о том, что во время рейса Новосибирск-Иркутск у нее украли мобильный телефон. Его стоимость оценивается в 45 тысяч рублей. Об этом сообщают пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- В ходе проверки транспортными полицейскими был установлен подозреваемый, - рассказали в полиции. - Им оказался 35-летний уроженец Бурятии, летевший через Иркутск в Улан-Удэ. Мужчина признался в содеянном и сообщил, что похищенное выбросил недалеко от трассы по пути из Иркутска в Улан-Удэ.

Злоумышленник объяснил это тем, что хотел скрыть факт преступления и уйти от наказания. Сейчас на него возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

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