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Общество18 июля 2022 7:57

Пассажир самолета во время рейса Новосибирск-Иркутск украл у стюардессы телефон

Мужчину задержали транспортные полицейские
Татьяна КОЛЯДИНА
Пассажир самолета во время рейса Новосибирск-Иркутск украл у стюардессы телефон

Пассажир самолета во время рейса Новосибирск-Иркутск украл у стюардессы телефон

Фото: Иван ВИСЛОВ

В транспортную полицию поступило заявление от бортпроводника о том, что во время рейса Новосибирск-Иркутск у нее украли мобильный телефон. Его стоимость оценивается в 45 тысяч рублей. Об этом сообщают пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- В ходе проверки транспортными полицейскими был установлен подозреваемый, - рассказали в полиции. - Им оказался 35-летний уроженец Бурятии, летевший через Иркутск в Улан-Удэ. Мужчина признался в содеянном и сообщил, что похищенное выбросил недалеко от трассы по пути из Иркутска в Улан-Удэ.

Злоумышленник объяснил это тем, что хотел скрыть факт преступления и уйти от наказания. Сейчас на него возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

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