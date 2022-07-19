Подъездных грабителей задержали полицейские в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские задержали грабителей, которые обворовывали пенсионерок в подъезде. Оказалось, что это были ранее судимые 32 и 37-летние иркутяне. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В середине июля двое мужчин, находясь в подъезде одного из жилых домов, расположенных в Октябрьском округе, напали на пенсионерку и, удерживая ее, похитили надетые на ней дорогостоящие сережки, - рассказали в ведомстве. – Второй случай произошел на следующий день, но уже по улице Мира, у женщины также похитили драгоценности.

На мужчин завели уголовное дело за грабеж с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Злоумышленникам грозит срок до семи лет. Сейчас они находятся под стражей.

Второй подозреваемый в похищении драгоценностей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция просит горожан, у которых есть какая-либо информация о причастности подозреваемых к таким же преступлениям, обратиться в дежурную часть.

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