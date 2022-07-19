Комиссии по аттестации судоводителей продолжают работать в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сейчас в регионе работают семь комиссий по аттестации судоводителей на право управления маломерными судами. Аттестации осуществляются государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России. Ее можно пройти в городах Иркутск, Братск, Усть – Кут и других. Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

- В 2022 году успешно прошли аттестацию и получили удостоверение на право управления маломерным судном 412 судоводителей, - сообщает пресс – служба ведомства. - Заменено 591 удостоверение на право управления маломерными судами с истекшим сроком действия.

Аттестация состоит из экзамена по вопросам, составленным автоматизированной системой. Испытания проводятся в два этапа. Теоретическое тестирование и практическая часть с отработкой навыков управления судном.

Полученное удостоверение действительно в течение 10 лет.

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