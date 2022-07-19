Ни одного нового пожара не выявлено в Иркутской области за сутки Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Иркутской области утром 19 июля не выявлено ни одного нового возгорания. Один пожар все еще действует в Катангском районе на площади четыре гектара. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Там же – в Катангском районе – полностью локализовано два очага на площади 287 гектаров, - рассказали в правительстве. - Все три очага находятся в зоне космического мониторинга, но продолжают обслуживаться лесопожарными формированиями.

18 июля огонь в лесах тушили 253 человека и шесть единиц наземной техники.

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