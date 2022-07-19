Фестиваль «Сибирская рампа – 2022» пройдет в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

На Байкале 21 июля пройдет двадцать второй сезон международного летнего театрального центра «Ольхон». В Хужире откроется фестиваль любительских театров «Сибирская рампа – 2022». Фестиваль будет проходить на Ольхоне в течение десяти дней. На нем примут участие 21 театральный коллектив из разных городов России. В программе фестиваля -29 любительских спектаклей. Тема фестиваля в этом году – инновационные направления последних лет в современном театре, сообщает пресс – служба администрации Иркутска.

- Для участников запланированы мастер-классы, занятия проведут преподаватели театральных вузов из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска, – сообщает пресс – служба администрации Иркутской области. Профессиональные педагоги по актерскому мастерству, сценической речи, режиссуре.

По итогам мероприятия жюри определит трех победителей, а также выберет лидеров в нескольких номинациях. Ожидается, что в фестивале примут участие более 400 любителей театрального искусства.

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