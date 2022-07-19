Бренд одежды H&M решил окончательно закрыть магазины в Иркутске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сайте шведского ритейлера появилась информация об окончательном уходе бренда с российского рынка. Но перед полным закрытием было решено сначала продать остатки продукции. Как же обстоит дело с отделами в Иркутске? Корреспонденту «КП»-Иркутск» рассказали в представители торгового центра, откроются ли бутики в областном центре.

- Такой информации нам не поступало, - отметили представители ТЦ. – Возможно, распродажу коллекций планируют сделать онлайн.

Сейчас магазины в столице Приангарья остаются закрытыми. Будет ли в Иркутске, пока точно сказать невозможно. Возможно, информация появится чуть позже.

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