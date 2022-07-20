Еще 96 человек заболели коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. За сутки выявлено еще 96 зараженных коронавирусной инфекцией. По данным на 20 июля, всего зарегистрировано с начала пандемии 297 тысяч случаев заболевания. Об этом сообщают в оперативном штабе Иркутской области

- Всего в области, зарегистрировано свыше 292 тысячи выздоровевших людей, - сообщили в оперативном штабе Иркутской области.

За минувшие сутки не было зафиксировано ни одного смертельного случая из-за коронавирусной инфекции. Госпитализировано 244 человека, а выписано 17 человек. С начала пандемии всего в Иркутской области скончалось 8 696 пациентов. Еще 716 человек умерли от иных заболеваний, не связанных с COVID – 19.

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