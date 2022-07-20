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Общество20 июля 2022 10:54

Сильный дождь обещают 21 июля в Иркутской области

Погода испортится в некоторых районах
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Сильный дождь обещают 21 июля в Иркутской области

Сильный дождь обещают 21 июля в Иркутской области

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области вновь резко испортится погода. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 июля местами в северо-восточных районах ожидаются сильные дожди, по области прогремят грозы.

- При ухудшении погоды рекомендуем отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Также лучше воздержаться от выходов на туристические маршруты и акватории водоемов.

Что касается погоды в Иркутске, то в столице Приангарья днем, 21 июля прогнозируют слабый дождь. Ветер подует северо-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Столбик термометра покажет +21, +23 градуса.

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