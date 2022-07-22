Лес продолжает гореть в Ольхонском районе.

22 июля продолжает гореть лес в Ольхонском районе. Больше в регионе тайга нигде не горит. Пожар распространился на площади 3,7 гектаров. Помимо этого, сотрудники пожарного надзора локализовали три очага площадью 227 гектар, в другой части области, в Катангском районе. Об этом сообщает пресс – служба администрации Иркутской области.

- В тушении лесных пожаров 21 июля было задействовано 262 пожарных, - сообщает пресс – служба администрации Иркутской области. - Наблюдение за обстановкой совершал легкомоторный самолет. Два вертолета участвовали в транспортировке сотрудников пожарного надзора. Общий налет воздушных судов составил свыше 10 часов.

Напоминаем, что в северных районах области продлен особый противопожарный режим, и продлится он вплоть до 15 августа. Из-за того, что может возникнуть серьезный пожар и выше, людям запретили выходить в лес. За нарушение будут наказывать, в том числе и под уголовную ответственность.