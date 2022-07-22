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Происшествия22 июля 2022 7:42

В Братске женщина зарезала брата из-за телефона

Все из-за того, что мужчина пропил гаджет
Максим ОЛЬХОВ
Женщина зарезала брата из-за телефона в Иркутской области

Женщина зарезала брата из-за телефона в Иркутской области

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Трагедией закончилась словесная перепалка между братом и сестрой в Братске. Женщина узнала, что брат заложил ее мобильный телефон, а полученные деньги пропил. Узнав все это, сестра взялась за нож и нанесла мужчине удар в грудь. От полученных травм, мужчина умер на месте. Сообщает пресс – служба СУ СК по Иркутской области.

- Выяснилось, что женщина была пьяна, - сообщили в пресс – службе СУ СК по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос о заключении ее под стражу.

Добавим, что двух малолетних детей обвиняемой поместили в социально-реабилитационный центр.

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