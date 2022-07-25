Трое детей погибли из-за несчастных случаев в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Череда детских смертей из-за несчастных случаев взволновала Иркутскую область. При этом семьи погибших школьников были благополучными. Вечером 24 июля в Тайшетском районе 11-летний мальчик скончался во время игры в прятки с друзьями. Полицейские установили, что пятиклассник запутался в веревках для сушки белья. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В Боханском районе 8-классница получила несовместимую с жизнью электротравму, - рассказали в ведомствах. - Школьница мылась в бане, по предварительной информации, ее ударило электрических током в результате короткого замыкания «теплых полов».

От удара током пострадал 13-летний школьник в Бодайбо. Подросток гулял в районе промышленной зоны и дотронулся рукой до провода высокого напряжения. Семиклассник с травмами находится в больнице в медучреждение.

По всем указанным фактам проводят проверку полицейские, сотрудники следственного комитета и прокуратуры. В ближайшее время будут приняты соответствующие правовые решения.

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