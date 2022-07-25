Ребенок запутался в веревках во время игры в прятки и умер в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В обстоятельствах трагической смерти 11-летнего мальчика разбираются в Тайшетском районе. Вечером 24 июля школьник играл со сверстниками в прятки. Полицейские установили, что пятиклассник запутался в веревках для сушки белья, из-за чего скончался. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- По данному факту проводят проверку сотрудники полиции, следственного комитета и прокуратуры. В ближайшее время будут приняты соответствующие правовые решения, - отметили в ведомствах.

Напомним, несчастный случай привел к гибели школьницы в Боханском районе. 8-классницу ударило током в бане, когда та мылась. Травма оказалась несовместима с жизнью. Короткое замыкание произошло из-за «теплых полов».

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