5-летний мальчик случайно сбил младшего брата на «Жигулях» в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Черемховском районе оставшийся без присмотра ребенок сбил на отцовском авто трехлетнего брата. Несчастный случай произошел вечером 22 июля в садоводстве «Багульник». Пока глава семейства ушел в огород, двое его сыновей начали играть с «Жигулями». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По одной из версий, 5-летний ребенок, забравшийся в незапертый автомобиль, ногой задел рычаг переключения передач, после чего транспортное средство начало самопроизвольное движение назад и совершило наезд на его 3-х летнего мальчика, - сообщают в ведомстве.

Малыша доставили с травмами в больницу. Полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.

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