В селе Голуметь простились с погибшим на Украине младшим сержантом Сергеем Шестаковым. Фото: Сергей Марач

В селе Голуметь простились с младшим сержантом Сергеем Шестаковым. 20-летний сибиряк героически погиб при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом в соцсетях сообщает мэр Черемховского района Сергей Марач.

- Он рос в дружной, многодетной семье. Увлекался спортом – хоккеем. «Вежливый, дружелюбный, общительный» – так отзываются о нем друзья, - поделился глава района. - Окончив 9 классов голуметской школы, Сергей поступил в Иркутский аграрный техникум. В 2020 году изъявил желание служить в вооруженных силах России и был призван на срочную службу, позже поступил на службу по контракту.

Также Сергей Марач рассказал, что жизнь Сергея Шестакова оборвалась вблизи поселка Волчеяровка Луганской народной республики 6 июля.

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