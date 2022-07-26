В Саянске разыскивают хулиганов, разрисовавших танк Т-34. Фото: Олег Боровский

В Саянске разыскивают хулиганов, разрисовавших танк Т-34 в сквере имени 40-летия Победы в ВОВ. Мемориал торжественно открыли 20 июня. Об этом в социальных сетях сообщает мэр города Олег Боровский.

- Уже обращаются ко мне жители города, наш «народный танк» атаковали художники, - рассказал глава Саянска. -Будем искать и жестоко наказывать по деньгам родителей этих детей!

Также градоначальник отметил, что надпись на танке уже устранена. В районе сквера установлены камеры видеофиксации, с помощью которых и будут разыскивать виновных.

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