Режим повышенной готовности введен в Жигаловском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Жигаловском районе введен режим повышенной готовности. За минувшие сутки там выпало более 60 мм осадков, из-за чего поднялся уровень воды в реке Чичек. В любой момент возможно подтопление дороги «Знаменка – Дальняя Закора – Лукиново». В связи с этим рассматривается введение временного ограничения для машин весом более 10 тонн. Об этом сообщают в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.

- По состоянию на утро 27 июля подтопленных участков нет, дорога находится в проезжем состоянии. Ведется мониторинг состояния полотна автомобильной дороги на участке «Тимошино-Байдоново», - отметили в минтрансе региона.

В течение дня в районе автомобильной дороги наблюдалось снижение уровня воды. Вскоре в Жигаловский район прибудет группа спасателей Пожарно-спасательной службы Иркутской области с плавсредством. Также к возможным чрезвычайным ситуациям готовы специалисты дорожной службы.

О существующей угрозе оповестили жителей Лукиновского и Тимошинского сельских поселений.

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