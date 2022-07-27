Партию гуманитарной помощи для российских военных отправят из Иркутска на Украину. Фото: правительство Иркутской области

Партию гуманитарной помощи для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, собрали в Иркутской области. Это 1000 спальных мешков и 1700 пар обуви. Работу по координации сбора гуманитарной помощи в регионе ведет Всероссийский студенческий корпус спасателей совместно с региональным МЧС. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Нашим военнослужащим отправляем обувь и спальники – те предметы, которые крайне быстро изнашиваются и приходят в негодность, - отметил заместитель губернатора Иркутской области Иван Колпаков. - Это инициатива ветеранских организаций, общественных организаций и жителей региона. Вещи были закуплены за счет средств благотворительного фонда «Звезда».

К отправке также готовятся 28 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Это продукты питания, матрасы, постельное белье, предметы первой необходимости.

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