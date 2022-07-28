В Шелехове задержали мужчину, который воровал телефоны после просьбы "позвонить" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воришку сотовых телефонов задержали в Шелехове. Жертвами мужчины становились доверчивые горожане. Так, в июне текущего года будучи пассажиром такси он попросил у водителя телефон, чтобы позвонить спящим хозяевам квартиры, по адресу которой приехал. После того, как смартфон оказался у него в руках, сибиряк вышел из автомобиля и сбежал. Обманутый таксист обратился в полицию. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Спустя некоторое время, произошел подобный случай. Незнакомец попросил у прохожего сотовый, ссылаясь на необходимость совершения срочного звонка родственникам. Получив желаемое средство связи, аферист неожиданно для его владельца скрылся, - рассказали в ведомстве. - По обоим фактам следователи отдела МВД России по Шелеховскому району возбудили уголовное дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оба преступления были совершены в темное время суток, однако составить описание внешности подозреваемого все же удалось. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого вора - 31–летнего ранее судимого шелеховчанина. Задержанный сознался в содеянном. Украденные смартфоны пытаются вернуть владельцам.

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