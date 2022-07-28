Сотрудник соцзащиты в Мамско-Чуйском районе продавал наркотики на рабочем месте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудника соцзащиты Мамско-Чуйского района признали виновным в сбыте наркотиков. При этом передавал запрещенные вещества мужчина прямо на рабочем месте. Он являлся членом ОПГ, которую создали в 2018 году. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Супруги, проживающие в Мамско-Чуйском районе, с целью реализации наркотических средств, создали преступную группу, в которую были привлечены наркозависимые жители города Иркутска и Республики Бурятия, рассказали в ведомстве. - В задачу привлеченных лиц входил сбор наркосодержащих растений на территории республики Бурятия, последующая переработка, фасовка и транспортировка указанного наркотика в Иркутск, а в последующем в Мамско-Чуйский район для реализации.

В сентябре 2019 года во время обысков по местам жительства всех фигурантов полицейские обнаружили больше 200 граммов наркотиков растительного происхождения, которые преступники планировали продать. Суд вынес приговор четырем жителям Иркутской области и Бурятии в возрасте от 38 до 41 года. Организаторам банды назначено наказание в виде 13 и 14 лет колонии общего и строгого режима. Соучастники получили по 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого и особого режима.

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