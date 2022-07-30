Завершены поиски пропавшей в лесу пенсионерки из Чунского района

В Чунском районе успешно завершены поиски пропавшей без вести 83-летней пенсионерки, которая отправилась в лес за ягодами и грибами, и не вернулась. Искали ее полицейские и волонтеры.

- Пенсионерка смогла выйти из чащи к поселку, где встретила женщину, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас она уже с родными и близкими. Ее жизни ничего не угрожает.

Полицейские еще раз напоминают, что заблудится в лесу может даже самый опытный таежник и рекомендуют брать с собой вещи (желательно ярких цветов), еду, воду, спички, сотовый телефон и устройства дополнительного заряда к нему.

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