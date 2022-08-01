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Происшествия1 августа 2022 6:01

Подробности смертельного ДТП на автодороге под Иркутском уточнили в полиции

41-летняя автомобилистка была пьяна в момент смертельного ДТП в Иркутском
Екатерина НИМКО
Подробности смертельного ДТП на автодороге под Иркутском уточнили в полиции.

Подробности смертельного ДТП на автодороге под Иркутском уточнили в полиции.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

41-летняя автоледи была пьяна, когда села за руль внедорожника «Тойота Ленд Крузер» и устроила смертельную аварию. Подробности смертельного ДТП уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Напомним, авария случилась накануне, 31 июля, недалеко от села Хомутово.

-Внедорожник под управлением женщины двигался со стороны Иркутска в сторону села Хомутово. Водитель допустила выезд на встречную полосу движения и столкнулась с машиной «Тойота Королла Ранкс», - уточнили полицейские.

От удара обе машины оказались в кювете. Пассажир «Короллы» от полученных ранений скончался на месте аварии. Сейчас решается вопрос о привлечении водителя внедорожника к уголовной ответственности. За нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения она понесет административную ответственность - будет оштрафована.

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