Магазины одежды H&M в Иркутске не открылись 1 августа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Любители шоппинга по всей стране с нетерпением ждут возвращения популярной шведской сети магазинов одежды, однако 1 августа H&M в Иркутске так и не открылся. Ранее в городе работали две точки - в торговых центрах «Модный квартал» и «Сильвермолл».

Распродажа H&M в Иркутске: что известно

В июле руководство компании анонсировало крупный сейл оставшейся на отечественном рынке продукции. При этом скидки и акции пообещали сохранить. Когда теперь ждать распродажу H&M в Иркутске?

Распродажа H&M в Иркутске: когда начнется

Как стало известно, реализация товаров будет проходить в течение месяца. При этом онлайн-магазин все так же будет не доступен. Сотрудники сети уточнили, что распродажа H&M в Иркутске начнется в августе, но необязательно в первый день месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работающие пенсионеры из Иркутской области 1 августа получат прибавку к выплатам. Максимальный размер доплаты составит 354 рубля. (подробности)

Иркутские врачи заявили, что нам нужно привыкнуть жить с коронавирусом. Минздрав Иркутской области: коронавирус с нами надолго. (подробности)