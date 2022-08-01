44-летнего иркутянина осудят за уклонение от уплаты налогов на 50 миллионов Фото: Анастасия ОСИПОВА

44-летнего иркутянина заподозрили в уклонении от налогов на сумму 50 миллионов рублей. Уголовное дело расследовано региональным СУ СК России. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В 2018-2020 мужчина управлял организацией, осуществляющей деятельность в сфере строительства зданий. Он организовал внесение фиктивных сведений в бухгалтерскую отчетность о работе с 10 контрагентами. Фактически, совместной работы не было, сообщают в региональном ведомстве.

Ущерб от действий обвиняемого составил 50 миллионов рублей. В ближайшее время материалы уголовного дела будут рассмотрены в Октябрьском районном суде Иркутска. Иркутянину, если суд признает его вину, грозит крупный денежный штраф или лишение свободы на срок до шести лет.

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