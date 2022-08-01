Туриста из Москвы эвакуировали с инфарктом миокарда из Бурятии в Иркутск. Фото: БПСО

В субботу, 30 июля, иркутские спасатели эвакуировали туриста с маршрута в Окинском районе Бурятии. В месте слияния рек Ара-Сайлат и Хойто-Ока один из участников группы почувствовал боли в сердце. 60-летнему мужчине, приехавшему в республику из столицы, поставили предварительный диагноз - инфаркт миокарда. Информацию об этом передали в Байкальский поисково-спасательный отряд .

- Четыре специалисты на вертолете Ми-8 вылетели из Иркутска и забрали туриста с сердечным приступом, - рассказали в пресс-службе БПСО. - В связи с отсутствием места для посадки вертолета, было принято решение поднять пострадавшего на борт методом беспарашютного десантирования при помощи бортовой лебедки.

В 14:50 спасатели вернулись в Иркутск, где туриста в тяжелом состоянии передали бригаде врачей скорой помощи.

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