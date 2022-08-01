МЧС: причиной пожара в мебельном магазине в Зиме могло стать короткое замыкание Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Дознаватели МЧС России установили предварительную причину пожара в мебельном магазине-складе «Громада» в городе Зима. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- Согласно данным места происшествия, распространение огня могло начать распространяться из-за короткого замыкания электропроводки на потолке, - рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Напомним, одноэтажное здание в промзоне загорелось утром 1 августа. Пламя уничтожило помещение на площади 450 квадратных метров. Посетители и работники магазина покинули здание до прибытия пожарных. Пострадавших нет.

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