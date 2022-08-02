Эвенкийские обереги для находящихся в госпиталях военных сделали дети из Качугского района. Фото: правительство Иркутской области

Эвенкийские обереги своими руками сделали ребята из далекого села Вершина Тутуры Качугского района, чтобы отправить их проходящим лечение военнослужащим. Получившие ранение бойцы из Иркутской области восстанавливаются в госпиталях Воронежа и Ростова. Подарки от юных земляков им передал глава региона Игорь Кобзев.

- Такая поддержка для наших военных дорогого стоит. Это - не просто сувениры, это вещи, в которые дети вложили свое тепло, заботу, - отметил губернатор. - Передал солдатам и полезные лакомства. Клюкву, варенье. Чтобы поскорее выздоравливали.

Старший водитель-заряжающий «Града» Виталий Редькин был ранен в бою в Донецкой области. Мужчина родом из Боханского района. Вернувшись домой он планирует связать свою жизнь с авиастроением, по профессии сибиряк - слесарь-сборщик авиационной техники. Вместе с ним в госпиталь в Воронеже попал Виктор Корзуев, уроженец Слюдянки. Недавно он поступил в университет на правовое обеспечение нацбезопасности. В Ростове реабилитацию проходят еще двое военных из Приангарья: Иван из Усолья и Кирилл из Хомутово. Второй сибиряк рассказал, что в Иркутском районе живут его дедушка и бабушка, которые страдают из-за проблем со здоровьем. Теперь их лечением займутся иркутские врачи.

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