Девочку-подростка со шрамом на левой руке разыскивают в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15-летнюю девочку разыскивают полицейские в Иркутске и Иркутском районе. С заявлением об исчезновении школьницы в дежурную часть ночью обратилась ее мать. По словам женщины, около 10 часов вечера вместе с компанией сверстников дочь отправилась в район станции Батарейная, чтобы помочь соседям загнать скот. Однако домой она так и не вернулась. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В настоящее время в районе поисков сосредоточены силы и средства отделов полиции города Иркутска и регионального Главка МВД, - отметили в ведомстве. - Задействованы кинологи с поисковыми собаками. Привлекаются волонтеры, в том числе специализированные поисковые отряды.

Людей, которые знают что-либо о местонахождении школьницы, просят сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции №4 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» по официальным телефонам.

Пропавшей на вид около 15 лет, плотного телосложения, рост около 150 сантиметров, волосы светлые, прическа – каре, глаза зеленые.

Особые приметы: имеется шрам на левой руке.

Была одета: майка темно-синяя, рубашка в клетку черных и красных цветов, леггинсы леопардовые.

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