Элеватор загорелся из-за майнингового оборудования в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Прошлой ночью сотрудники МЧС работали на тушении пожара в здании элеватора на улице Полярная. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров. Известно о возгорании стало в 20:28. По адресу прибыли 10 пожарных расчетов, в том числе пожарно-насосная станция и автоколенчатый подъемник. В любой момент огонь мог перекинуться на пристроенное вплотную двухэтажное здание. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На момент прибытия первого подразделения горели 3-й и 4-й этажи элеватора на площади 300 квадратных метров. Огнем было охвачено майнинговое оборудование, - рассказали в ведомстве. - Пожарные оперативно, в течение получаса, локализовали пожар и справились с открытым огнем.

Спустя почти 5 часов спасателям удалось полностью ликвидировать последствия случившегося. Предварительная причина пожара – короткое замыкание майнингового оборудования.

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