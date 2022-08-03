Менеджер ТРК «Сильвер молл» получил 3 года колонии за дачу взятки сотруднику МЧС

Менеджера ТРК «Сильвер молл» получил 3 года колонии за дачу взятки сотруднику МЧС. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Иркутске суд вынес приговор менеджеру управляющей компании, обслуживающей МТРК «Сильвер молл». Собранные доказательства подтверждают, что 24 декабря прошлого года мужчина передал замначальника одного из отделов МЧС взятку в размере 1,5 миллионов рублей и бутылки дорогостоящего шампанского. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Так он хотел решить проблемы, возникшие при проверке объекта с сотрудниками МЧС, - рассказали в ведомствах. - Менеджер просил не направлять в суд материалы по факту невыполнения управляющей компанией ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности в «Сильвер молл», а также не приостанавливать деятельность торгового комплекса в связи с выявленными нарушениями.

За дачу взятки менеджера приговорили к 3 годам колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в размере 3 миллионов рублей. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Напомним, в конце декабря 2021 года работу ТЦ приостановили по решению суда. Спасатели тогда нашли в здании множественные нарушения пожарной безопасности. После проверки всего здания «Сильвер Молл», специалисты в общей сложности нашли 52 нарушения, которые представляют реальную опасность для посетителей в случае пожара. Список нарушений вы можете посмотреть ЗДЕСЬ. 26 февраля центр был частично открыть для покупателей.

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