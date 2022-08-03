В Иркутске очевидцы сняли на видео безрассудные покатушки на крыше джипа

В Иркутске мужчина катал девушек на крыше отцовского джипа и был оштрафован Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В областном центре благодаря видео очевидцев полицейские разыскали нарушителя ПДД. В социальные сети попали кадры, на которых две девушки катались на крыше черного джипа «УАЗ Патриот». Ролик был снят в одном из дворов на улице Геологов. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

- Сотрудники ГИБДД установили личность и местонахождение находившегося за рулем человека. Им оказался 28-летний житель Свердловского округа, - рассказали в ведомстве. - Как выяснили инспекторы, автомобиль принадлежит отцу нарушителя, в ОСАГО молодой человек не был вписан.

В отношении любителя опасных развлечений были составлены два административных протокола: за перевозку людей вне кабины авто и отсутствие водителя в страховом полисе.

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