Поиски без вести пропавшей 15-летней школьницы завершены в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске завершены поиски 15-летней школьницы, об исчезновении которой в дежурную часть ночью 3 августа сообщила ее мать. Она рассказала полицейским, что подросток в компании друзей ушла к соседям, проживающим в районе станции Батарейная. На поиски девочки были брошены силы волонтеров, правоохранителей и кинологов. Ориентировку с приметами пропавшей разместили в СМИ и социальных сетях.

- В настоящее время, в том числе благодаря отзывчивым людям, школьница найдена и уже встретилась со своей мамой, - сообщают в пресс-службе регионального Главка МВД. - В свою очередь полиция Иркутской области выражает признательность всем, кто оказал помощь в розыске школьницы.

В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах исчезновения девочки. Им предстоит выяснить причины и провести со школьницей профилактическую работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девочку-подростка со шрамом на левой руке разыскивают в Иркутске. Поиски 15-летней школьницы в Иркутске ведут полицейские, волонтеры и кинологи. (подробности)

В Иркутске очевидцы сняли на видео безрассудные покатушки на крыше джипа. В Иркутске мужчина катал девушек на крыше отцовского джипа и был оштрафован. (подробности)