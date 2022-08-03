219 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 3 августа в Иркутской области с начала пандемии официально подтверждено 299 242 случая заражения COVID-19, 219 из них были выявлены за последние 24 часа. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За все время справиться с коварной болезнью удалось 294 018 заболевшим, - отметили в ведомстве.

К сожалению, без летальных случаев не обошлось. За минувшие сутки из-за коронавируса умер один пациент. Всего зарегистрировано 8702 летальных случая. Еще 726 зараженных скончались от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

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