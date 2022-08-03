Спустя 11 лет ангарчанин ответит в суде за убийство соседа топором

Убивший топором соседа мужчина пойдет под суд спустя 11 лет в Ангарске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ангарске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве 11-летней давности. По версии следствия, в сентябре 2010 года, 19-летний молодой человек, пришел в гости к своему соседу. Парень был пьян. С 56-летним инвалидом у них началась ссора. Во время словесной перепалки разъяренный юноша схватил топор и несколько ударил им по разным частям тела потерпевшего. Хозяин жилища скончался на месте. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Тогда не удалось раскрыть преступление ввиду недостаточности улик. Следователи провели значительный объем следственных действий, которые позволили сделать вывод о причастности мужчины к совершению убийства, - рассказали в ведомстве.

В июне 31-летний ангарчанин был задержан следователями СК совместно с сотрудниками уголовного розыска. На допросе он дал признательные показания. Доказательства совершенного им преступления были собраны следствием.

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