Завершается благоустройство сквера у остановки «Школьная» в Иркутске

Депутат Виталий Матвийчук совместно с мэром Русланом Болотовым проверил ход благоустройства в округе №2.

В округе депутат Думы Иркутска Виталия Матвийчука завершается создание нового сквера у остановки «Школьная» в Ново-Ленино. Работы ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды». В сквере уже разбиты клумбы, высажены кустарники. Также здесь появились скамейки, урны, дополнительные фонари. В порядок привели и территорию перед ЗАГСом Ленинского округа: чтобы удобно было передвигаться обустроена лестница и пандусы. Как выполняются работы проверили Виталий Матвийчук, заместитель председателя Думы Юрий Коренев и мэр Иркутска Руслан Болотов.

- Благодаря плодотворной работе с администрацией города удалось комплексно благоустроить эту территорию. Надеюсь, жители положительно оценят изменения, – отметил Виталий Матвийчук. В его округе на средства из депутатского фонда, а это 10 млн рублей, в этому году благоустраивают дворы, ремонтируют детские и спортивные площадки, дороги и т.д.

КОНКРЕТНО

Какие дороги отремонтируют в 2022 году в Ново-Ленино

переулок 2-ой Советский от Розы Люксембург до ул. Тельмана;

ул. Заводская от Розы Люксембург до ул. Розы Люксембург 118.

Какие дворы благоустраивают?

-1-ый Советский д.10/1, д.10/2, д.10/6

- Мичурина, 9.

- на ул. Тельмана, 7 установят новый игровой комплекс с зимней деревянной горкой.

- на остановке «Роща» высажены клумбы

- по программе благоустройство частного сектора: переулок 2-ой Советский от ул. Баумана до ул. Ярославского; ул. Пржевальского от 8-го Советского переулка до 10-го Советского переулка; ул. Тельмана от 5-го Советского переулка до 7-го Советского переулка.