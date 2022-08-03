Психолог раскрыла иркутянкам секрет, чем опасен служебный роман Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Женщина в служебном романе априори останется в проигрыше. Такую точку зрения выразила психолог Эрстея Дэйс в беседе с NEWS.ru. Эксперт считает, что девушки лишь теряют время, красоту и энергию, заводя интрижки на работе, так как это вовсе не любовь, как думают многие.

- Любовь — всегда отказ от желания переделать партнера, а рабочие взаимоотношения не предполагают такой формулировки. В рабочей обстановке можно подойти и предъявить претензию. В этом случае романтический флер спадает, и разрыв неизбежен, - рассказала психолог.

Также Эрстея Дэйс подчеркнула, что «мужчина в такие отношения приходит за энергией, и женщина щедро делится ею с ним. При этом у нее могут быть конкретные цели, которые она преследует: деньги, власть, служебный рост, желание любви или желание выйти замуж. К сожалению, по итогу ни одна из целей ею не будет достигнута».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девочку-подростка со шрамом на левой руке разыскивают в Иркутске. Поиски 15-летней школьницы в Иркутске ведут полицейские, волонтеры и кинологи. (подробности)

В Иркутске очевидцы сняли на видео безрассудные покатушки на крыше джипа. В Иркутске мужчина катал девушек на крыше отцовского джипа и был оштрафован. (подробности)