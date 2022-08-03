В центре Иркутска появятся фотозоны и смотровые площадки. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Столица Приангарья победила в конкурсе Ростуризма по обустройству «Туристического кода центра города» и получит на это федеральную субсидию в 206,4 миллионов.

- В этом году Иркутск вошел в «Перечень городов туристического интереса» Ростуризма. Тем самым мы расширяем свои возможности для привлечения федеральных денег, - отметил Руслан Болотов. - Необходимо создавать новые точки притяжения, чтобы позиционировать наш уникальный город как современный центр. Для этого есть весь необходимый потенциал.

В перечень Ростуризма областной центр попал благодаря проекту «Иркутск - город на Ангаре, дочери Байкала». Акваторию Ангары определили как привлекательную для туризма и отдыха, включили в турмаршрут «Зеленая линия».

Что подразумевает «Код города»? Уютное пространство для путешественников и местных жителей. В центре Иркутска появятся места, где можно сделать красивые фотографии, полюбоваться видами, подробнее узнать о достопримечательностях. Проект разработала мэрия столицы Приангарья вместе с Ленинградским государственным институтом проектирования городов.