Уголовное дело возбудили из-за незаконной охоты в нацпарке Иркутской области
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Факт незаконной охоты в Прибайкальском национальном парке выявлен во время проверки. На территории особо охраняемой природной территории нарушитель добыл самца косули. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
- Материалы проверки направлены в органы полиции для решения вопроса об уголовном преследовании, - отмечают в ведомстве. – По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.
Подозреваемому грозит штраф до полумиллиона рублей, исправительные работы или лишение свободы сроком до двух лет.
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