66-летняя пенсионерка выпала из движущегося автобуса в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске полицейские и сотрудники прокуратуры разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП, в котором пострадала пенсионерка. 66-летняя женщина выпала через распахнувшуюся дверь автобуса и получила травмы. Инцидент произошел вечером 3 августа в Центральном районе. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Напротив строения № 54А по улице Мира при начале движения от остановки общественного транспорта «Улица Курчатова», произошло самопроизвольное открывание задней входной двери автобуса «ПАЗ», которым управлял 48-летний водитель, - рассказали в ведомствах. - В этот момент пожилая братчанка стояла на нижней ступени.

Пострадавшую женщина с различными травмами госпитализировали в больницу.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Менеджер, деньгами и шампанским пытавшийся не допустить закрытие ТРЦ «Сильвермолл» в Иркутске, отправится в колонию строгого режима. Также ему предстоит выплатить огромный штраф. (подробности)

Клещи атакуют: в этом году количество зараженных энцефалитом в Иркутске зашкаливает. Роспотребнадзор: По сравнению с 2021 годом заразившихся энцефалитом после укуса клеща в Иркутске больше почти в два раза. (подробности)