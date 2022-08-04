Коронавирус за сутки подтвердился у 252 жителей Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным на 4 августа, в Приангарье с начала пандемии зарегистрировано 299 494 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, 252 жителя региона заболели в минувшие сутки. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией на территории Иркутской области.

- Лечение в госпиталях проходят 368 пациентов, это на 3 человека больше по сравнению с предыдущим днем, - отмечают в оперштабе. - Успешно справились с болезнью 294 124 зараженных. 106 человек из них получили отрицательные ПЦР-тесты накануне, 3 августа.

Коварная инфекция забрала жизни 8 702 сибиряков. От иных, не связанных с COVID-19, заболеваний скончались 728 человек.

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