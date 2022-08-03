Дерматолог назвала иркутянам привычки, вызывающие акне, морщины и купероз

Дерматолог назвала привычки, вызывающие акне, морщины и купероз Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Дерматовенеролог Екатерина Анчикова в беседе с NEWS.ru назвала самые вредные привычки, пагубно влияющие на кожу.

- Курение. К сожалению, все больше именно женщин являются заложниками этой привычки. Всему виной мода и стресс, как говорит большинство. Никотин разрушает витамин С - структурный компонент целостности сосудистой стенки и антиоксидантных процессов, - подчеркнула эксперт.

Также в перечне привычек, разрушающих красоту, злоупотребление алкоголем. Частые обильные возлияния нарушают работу лимфатической системы и внутренних органов, что приводит к отекам. Несбалансированное питание, а точнее избыток сахара и углеводов вызывают морщины, птоз и дряблость, а также сыпь. Из-за нехватки сна появляются нарушения пигментации. А неправильный ежедневный макияж нарушает поступление кислорода в ткани и выход на поверхность секрета сальных и потовых желез, в результате чего поры расширяются, появляются акне, акне, купероз и неровный цвет лица.

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