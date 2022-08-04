Уникальную операцию провел иркутский хирург Юрий Козлов 10-летней девочке из Уссурийска. Фото: Минздрав Иркутской области.

Главный врач иркутской детской областной больницы Юрий Козлов вместе с приморскими коллегами провел уникальную операцию, которая помогла 10-летней девочке из Уссурийска. Ранее у ребенка было диагностировано нарушение функции почек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Иркутской области.

- Это редчайшая лапароскопическая операция, у нее даже есть свое название – «хитчен», – рассказал Юрий Козлов. - Ее мало где проводят. Опыт выполнения таких операций насчитывает, может быть, 200 пациентов по всему миру. Мы провели операцию по перемещению почечных сосудов, которые сдавливают мочеточник, вызывая гидронефроз – водянку почки.

Юную пациентку доктора Юры уже перевели из палаты интенсивной терапии в обычную. В скором времени девочку начнут готовить к выписке домой.

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