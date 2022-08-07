40 раз ударила ножом и легла спать. В Братске женщину подозревают в попытке убить мужа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Братске застолье закончилось поножовщиной. Вечером 3 августа семейная пара пришла в гости к сестре жены. Компания выпивала и общалась, пока между супругами не началась ссора. Во время перепалки 42-летняя женщина схватила нож и 40 раз ударила им гражданского мужа в живот, руки, ноги и пах. После этого сибирячка легла спать. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Смерть мужчины не наступила по независящим от подозреваемой обстоятельствам, поскольку один из знакомых вызвал скорую помощь и потерпевшего своевременно доставили в реанимацию, где он и продолжает находиться, - рассказали в ведомстве.

Против 42-летней женщины возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в покушении на убийство. Братчанка задержана. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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