Двух пассажиров перевернувшейся лодки унесло течением реки в Слюдянском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Рано утром 7 августа на реке Иркут в районе села Тибельти Слюдянского района перевернулась лодка «Казанка». Двоим мужчинам удалось выплыть и выбраться на берег, а судьба еще двух человек оставалась неизвестной. К месту происшествия была направлена группа спасателей сотрудников ГИМС на аэролодке. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В течение нескольких часов спасатели обследовали реку вниз по течению от населенного пункта, однако поиски успехом не увенчались, - рассказали в ведомстве.

Оказалось, что лодку 48-летний мужчина купил в день происшествия. Решив испытать ее, трое мужчин и девушка сплавлялись на ней по Иркуту. В темноте лодка налетела на камень и перевернулась, люди оказались в воде. Девушку и мужчину унесло течением. Позже потерявшийся сибиряк выбрался на берег, дождался утра и через лес вышел к селу. А чуть позже местный рыбак привез потерявшуюся девушку. Она рассказала, что трижды уходила под воду, но чудом смогла выбраться на берег, а утром увидела рыбака, который напоил ее горячим чаем и на машине доставил до поселка.

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