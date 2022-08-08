Пьяный автоугонщик из Братска вместо попутки остановил экипаж ГИБДД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские задержали 19-летнего братчанина, которого подозревается в угоне автомобиля. Нетрезвый мужчина пытался поймать попутную машину, на его призывы об остановке отреагировал патрульный экипаж ГИБДД. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

- Инспекторы заметили голосующего на дороге юношу. Он стоял рядом с автомобилем «Тойота Таун Айс», часом ранее заявленным в розыск, - сообщают полицейские. - Минивэн бесследно исчез от дома по улице Огродная в Падуне. Его владелица, 40-летняя женщина, заявила об угоне.

Подозреваемым оказался 19-летний братчанин. Ранее он уже был судим, водительского удостоверения не имел. По информации полицейских, угонщик сел за руль чужой машины пьяным. По дороге автомобиль сломался, поэтому братчанин начал ловить попутку, чтобы добраться домой.

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