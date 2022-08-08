Суд обязал администрацию отремонтировать два путепровода в Нижнеилимском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнеилимском районе будут отремонтированы два путепровода. Об их аварийном состоянии в Братскую транспортную прокуратуру сообщили представители ОАО «РЖД».

Проверка показала, что состояние путепроводов угрожает безопасности при движении поездов. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

-Администрация МО «Нижнеилимский район» не принимала мер к надлежащему содержанию путепроводов, - сообщили в прокуратуре. – Было принято решение обратиться в суд с исковыми заявлениями об обязании администрации провести ремонт автодорожных путепроводов.

Нижнеилимский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований. Прокуратура обжаловала их в апелляционном порядке. Судебная коллегия Иркутского областного суда в полном объеме удовлетворила иск.

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