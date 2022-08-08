Три автомобиля сгорели в Иркутской области за выходные Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

За выходные дни в Иркутской области сгорело три автомобиля. Люди, к счастью, не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Ночью в воскресенье загорелся автомобиль «Ниссан Икс-Трейл», припаркованный во дворе дома в Иркутске. Горение удалось быстро ликвидировать, - рассказали спасатели. – причиной пожара стала разгерметизация топливной системы.

В этот же день в Братске сгорел ВАЗ-2101, в Ангарском районе автомобиль марки «Мазда-3». В обоих случаях причиной возникновения огня стало замыкание электропроводки. Специалисты просят автомобилистов тщательно следить за исправностью машин для того, чтобы избежать возгорания машины.

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